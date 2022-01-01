Творог, бананы, сгущенное молоко и соль хорошо взбить блендером.

Печенье измельчить и, постепенно добавляя к массе, хорошо перемешать. Курагу нарезать и добавить к массе, и еще раз хорошо вымешать.

Из творожной массы сформировать конфеты и на несколько минут поставить их в холодильник охладить. А тем временем растопить шоколад на водяной бане, дать ему чуть остыть. Затем покрыть конфеты шоколадом, и убирать в холодильник на пару часов до полного застывания шоколада. Вот и все.... Конфеты готовы, приятного чаепития.:)

Рекомендую приготовить конфетки тякин сибори, мне этот рецепт понравился.