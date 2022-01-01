Простой рецепт авторской кухни. Его можно приготовить за 35 мин. И получится у нас примерно одна порция. Готовое блюдо содержит примерно 212 кКал.
Абсолютно простой рецепт, не требующий особенных навыков. И что самое интересное, как поется в песне."Я его слепила из того что было.") Что находилось в закромах, то и добавлялось. Вкус потрясающий получился: творог с молочно-банановыми нотками, печенье, которое различимо только в первые часы, соль и курага. которая придает пикантности, потом масса становится однородной, и шоколад.Ммммм. ну очень просто и вкусно.: Если интересуетесь рецептами конфет, возможно вам будет интересен рецепт конфет творожных шарики с орехами.
Творог, бананы, сгущенное молоко и соль хорошо взбить блендером.
Печенье измельчить и, постепенно добавляя к массе, хорошо перемешать. Курагу нарезать и добавить к массе, и еще раз хорошо вымешать.
Из творожной массы сформировать конфеты и на несколько минут поставить их в холодильник охладить. А тем временем растопить шоколад на водяной бане, дать ему чуть остыть. Затем покрыть конфеты шоколадом, и убирать в холодильник на пару часов до полного застывания шоколада. Вот и все.... Конфеты готовы, приятного чаепития.:)
Рекомендую приготовить конфетки тякин сибори, мне этот рецепт понравился.
12 отзывов о рецепте
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Делаю уже второй раз и все близкие и друзья в восторге!
Спасибо Вам!!!
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ммм…вкуснятина))
Спасибо, столько рецептов!
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Чудо!
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Буду готовить!
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Я вообще готовить люблю, но ленюсь.
А с вашим описанием как будто вы стоите рядом, и настроение супер!
Спасибо, творожные конфетки игра вкуса сказка!
Спасибо Ангелина за рецепт и наглядное представление всех стадий приготовления.
Непременно попробую и сообщу свое впечатление.
Спасибо за подробное исполнение, мне всегда казалось, что с творожными конфетками игра вкуса много возни.
А получается, что ничего страшного.
Обязательно попробую приготовить.
Спасибо, что вы есть.
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Очень замечательный рецепт, очень вкусно!
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СПАСИБО за рецептик творожных конфеток игра вкуса!
Ой, как просто, вкусно, да еще и красиво смотрится, любим творожные конфетки игра вкуса, спасибо огромное за рецептик!!!!