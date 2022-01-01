Творожные конфетки игра вкуса

Ангелина Будицкая
Рецепт от Ангелина Будицкая
12 отзывов

Простой рецепт авторской кухни. Его можно приготовить за 35 мин. И получится у нас примерно одна порция. Готовое блюдо содержит примерно 212 кКал.

Рецепт творожных конфеток игра вкуса
Фото готового рецепта творожных конфеток игра вкуса

Абсолютно простой рецепт, не требующий особенных навыков. И что самое интересное, как поется в песне."Я его слепила из того что было.") Что находилось в закромах, то и добавлялось. Вкус потрясающий получился: творог с молочно-банановыми нотками, печенье, которое различимо только в первые часы, соль и курага. которая придает пикантности, потом масса становится однородной, и шоколад.Ммммм. ну очень просто и вкусно.: Если интересуетесь рецептами конфет, возможно вам будет интересен рецепт конфет творожных шарики с орехами.

Рецепт творожных конфеток игра вкуса

  • Общее время:  35 мин
  • Рецепт на:  1 порция
  • Калорий:  212 кКалл
  • Сложность:  Простой рецепт
  • Национальная кухня:  Авторская

Ингредиенты

  • творог - 175 г
  • бананы - 1 шт.
  • молоко - 6 ст.л.
  • курага - 100 г
  • шоколад - 100 г
  • соль - 1 щепотка

Как приготовить

Творог, бананы, сгущенное молоко и соль хорошо взбить блендером.

Печенье измельчить и, постепенно добавляя к массе, хорошо перемешать. Курагу нарезать и добавить к массе, и еще раз хорошо вымешать.

Шаг 1: творожных конфеток игра вкуса

Из творожной массы сформировать конфеты и на несколько минут поставить их в холодильник охладить. А тем временем растопить шоколад на водяной бане, дать ему чуть остыть. Затем покрыть конфеты шоколадом, и убирать в холодильник на пару часов до полного застывания шоколада. Вот и все.... Конфеты готовы, приятного чаепития.:)

Шаг 2: творожных конфеток игра вкуса

Рекомендую приготовить конфетки тякин сибори, мне этот рецепт понравился.

Рецепт творожных конфеток игра вкуса

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12 отзывов о рецепте

4.5 / 5
Рейтинг рецепта
sonya72
sonya72

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Яна Безгодова
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Делаю уже второй раз и все близкие и друзья в восторге!
Спасибо Вам!!!
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Ламирова Алеся
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sowouns1983
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Чудо!

Ася Прохоренко
Ася Прохоренко

Я давненько поглядываю на творожных конфеток игра вкуса — очень аппетитно!
Буду готовить!

Зудина Лидия
Зудина Лидия

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vokina_79
vokina_79

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Я вообще готовить люблю, но ленюсь.
А с вашим описанием как будто вы стоите рядом, и настроение супер!
Спасибо, творожные конфетки игра вкуса сказка!

polina98
polina98

Спасибо Ангелина за рецепт и наглядное представление всех стадий приготовления.
Непременно попробую и сообщу свое впечатление.

nictea
nictea

Спасибо за подробное исполнение, мне всегда казалось, что с творожными конфетками игра вкуса много возни.
А получается, что ничего страшного.
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sethitsis
sethitsis

Спасибо, что вы есть.
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Корчина Майя
Корчина Майя

Очень замечательный рецепт, очень вкусно!
Вся семья получила приятное удовольствие.
СПАСИБО за рецептик творожных конфеток игра вкуса!

irzheva_90
irzheva_90

Ой, как просто, вкусно, да еще и красиво смотрится, любим творожные конфетки игра вкуса, спасибо огромное за рецептик!!!!

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